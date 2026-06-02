Le cerimonie del 2 giugno sono state annullate a Misterbianco dopo il femminicidio di una donna. L’amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino e di sospendere le celebrazioni pubbliche in segno di rispetto e solidarietà. La vittima è stata uccisa in un episodio che ha suscitato grande shock tra la comunità. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il lutto cittadino e la decisione dell’amministrazione. In segno di profondo cordoglio per la morte di Alessandra Bruno, 49 anni, vittima di femminicidio, il Comune di Misterbianco ha deciso di modificare il programma delle celebrazioni istituzionali della Festa della Repubblica. Il sindaco Marco Corsaro, dopo un confronto con il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Ceglie, ha disposto l’annullamento di tutte le cerimonie previste per oggi, 2 giugno 2026, inclusa la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri. La decisione è stata presa per rispettare il dolore dei familiari, degli amici e dell’intera comunità locale, profondamente scossa dall’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Misterbianco, annullate le cerimonie del 2 giugno dopo il femminicidio di Alessandra Bruno

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