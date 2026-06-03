Ha detto sì al Napoli | bye bye Inter

Dopo settimane di trattative, il calciatore ha firmato con il Napoli, lasciando l’Inter. I nerazzurri lo avevano seguito e valutato come possibile rinforzo per la difesa, che si prepara a un’estate di cambiamenti. La firma con il club partenopeo è stata ufficializzata, e il giocatore ha accettato l’offerta. L’addio all’Inter è stato confermato, mentre il trasferimento al Napoli è stato concluso.

di Bruno De Santis Per settimane il suo nome è stato accostato anche all’ Inter. I nerazzurri lo hanno seguito, valutato e inserito tra i possibili rinforzi per una difesa destinata a cambiare volto dopo un’estate che si preannuncia molto movimentata. Adesso, però, la pista sembra essersi raffreddata quasi del tutto. Mario Gila sarebbe infatti sempre più vicino al Napoli. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Campania e che trovano conferme anche negli ambienti di mercato, il difensore spagnolo avrebbe dato il proprio gradimento al trasferimento in azzurro. Un passaggio importante, perché quando un giocatore apre concretamente a una destinazione, spesso la trattativa entra nella sua fase decisiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

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