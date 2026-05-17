Bye bye Serie A Il Napoli dei vip per l’ultima all’Arena Tra fischi e orgoglio

I cancelli dell’Arena si sono aperti una sola ultima volta stagionale, segnando l’ultima partita in Serie A di questa stagione. La sfida si è svolta contro la squadra che porta il Tricolore sul petto, nonostante il passaggio di consegne all’Inter. Tra i tifosi presenti si sono ascoltati fischi e cori di orgoglio, mentre i giocatori si sono confrontati sul campo per l’ultima volta di questa annata. La partita ha rappresentato un momento conclusivo per i fan e le squadre coinvolte.

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