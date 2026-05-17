Bye bye Serie A Il Napoli dei vip per l’ultima all’Arena Tra fischi e orgoglio
I cancelli dell’Arena si sono aperti una sola ultima volta stagionale, segnando l’ultima partita in Serie A di questa stagione. La sfida si è svolta contro la squadra che porta il Tricolore sul petto, nonostante il passaggio di consegne all’Inter. Tra i tifosi presenti si sono ascoltati fischi e cori di orgoglio, mentre i giocatori si sono confrontati sul campo per l’ultima volta di questa annata. La partita ha rappresentato un momento conclusivo per i fan e le squadre coinvolte.
I cancelli dell’Arena si aprono per l’ultima volta stagionale, per l’ultima volta in Serie A. E lo fanno contro la squadra che il Tricolore lo porta sul petto, il Napoli di Antonio Conte, nonostante abbia già passato il testimone all’Inter. Il pubblico nerazzurro sarà presente sugli spalti per salutare la squadra. Da capire se sarà incitamento, mai mancato, oppure se aumenterà quella percentuale di dissenso, già manifestata con vari fischi, soprattutto dalla tribuna e dalla gradinata, nelle ultime due partite. Per presentare la partita non ha avuto luogo la conferenza stampa della vigilia di Oscar Hiljemark. Sta diventando questa un’abitudine di certo non piacevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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