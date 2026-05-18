Dopo mesi di modelli semplici e lineari, la tendenza dei jeans per questa stagione si sposta verso capi più decorativi e ricchi di dettagli. Sono diventati protagonisti inserti, decorazioni e anche elementi scintillanti che arricchiscono il look. I modelli più richiesti presentano varianti con applicazioni, ricami e dettagli decorativi, segnando un cambio rispetto alle linee più sobrie di periodi precedenti. La moda dei jeans si fa più elaborata e articolata, offrendo nuove possibilità di stile.

Dopo mesi di regular fit e straight-leg è arrivato il momento di dire addio al minimalismo e puntare su decorazioni, inserti e, perché no, brillantini! Proprio così, perché se la stagione cambia, lo fanno anche le regole del look, soprattutto in fatto di jeans. La nuova tendenza ci impone jeans che si fanno notare e che non sono solamente un pezzo dell’outfit, ma lo definiscono, rendendolo originale e unico. Ricami, strass e decorazioni: i jeans della stagione sono il segreto per elevare qualsiasi look e bastano da soli, abbinati ad un semplice top o ad una t-shirt. Come abbinare i jeans decorati (e scegliere il modello giusto). Se pensavi che i jeans fossero anonimi o, peggio ancora, poco eleganti, da relegare ad un’uscita per lo shopping o ad un pomeriggio al parco, è arrivato il momento di cambiare idea. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bye Bye minimalismo. I jeans della stagione si riempiono di decorazioni e ti fanno il look. 6 modelli su cui puntare

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Spring 2026 Jeans Trends With Elegant Jackets & Light Coats That Feel Luxurious

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