gusto gen z

Notizia in breve

Durante l’estate, le serie tv romantiche e divertenti attirano il pubblico Gen Z e anche oltre. La stagione si conferma il momento più popolare per queste produzioni, che raggiungono un’ampia audience. Le piattaforme streaming segnalano un aumento di visualizzazioni di programmi leggeri e coinvolgenti, con titoli che diventano tendenze tra i giovani e vengono seguiti anche da spettatori più adulti. La voglia di intrattenimento spensierato domina il periodo estivo.