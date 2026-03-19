hiroshi amano gusto unico

Hiroshi Amano vive nel sud del Giappone e si dedica alla produzione di tè seguendo metodi tradizionali senza l’uso di sostanze chimiche. La sua tecnica di coltivazione si distingue per l’approccio naturale e artigianale. Amano si occupa personalmente di ogni fase, dalla coltivazione alla raccolta, mantenendo un metodo che privilegia la qualità e l’autenticità del prodotto.

Vive nel sud del Giappone e produce tè senza usare prodotti chimici. È una tecnica poco comune nel paese, ma lui l’ha scelta in risposta a un grave scandalo industriale e sanitario che ha colpito la sua comunità Vive nel sud del Giappone e produce tè senza usare prodotti chimici. È una tecnica poco comune nel paese, ma lui l’ha scelta in risposta a un grave scandalo industriale e sanitario che ha colpito la sua comunità In fondo a un sentiero stretto e ripido compare un’ampia radura di svariati ettari sulla quale si distinguono alcuni appezzamenti verdeggianti di fogliame, circondati da una foresta di cedri. In questa regione il vento soffia incessantemente, facendo ondeggiare l’erba nella luce di questa bella mattina di dicembre. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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