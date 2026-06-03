Guided tour in english to Miniscalchi Palace | Visita guidata in inglese
Il 8 giugno 2026 alle 15:00 si terrà una visita guidata in inglese al Museo Miniscalchi-Erizzo, situato nel centro storico di Verona. La visita offre l'opportunità di esplorare le collezioni e gli spazi del palazzo storico, con guide che parleranno in inglese. L'evento è aperto a chi desidera conoscere meglio il patrimonio culturale della zona attraverso un tour in lingua inglese. La partecipazione è prevista per quella data e ora specifica.
A special guided tour in English at the Miniscalchi-Erizzo Museum in the historic center of Verona. On Monday, June 8th, 2026 at 3:00 p.m., a guided tour suitable for everyone is scheduled to discover the architectural treasures and artworks housed in Palazzo Miniscalchi, a splendid ancient. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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