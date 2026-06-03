Guided tour in english to Miniscalchi Palace | Visita guidata in inglese

Notizia in breve

Il 8 giugno 2026 alle 15:00 si terrà una visita guidata in inglese al Museo Miniscalchi-Erizzo, situato nel centro storico di Verona. La visita offre l'opportunità di esplorare le collezioni e gli spazi del palazzo storico, con guide che parleranno in inglese. L'evento è aperto a chi desidera conoscere meglio il patrimonio culturale della zona attraverso un tour in lingua inglese. La partecipazione è prevista per quella data e ora specifica.