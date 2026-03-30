Visita guidata a Palazzo Miniscalchi in inglese | Guided tour in english at Miniscalchi Palace

Palazzo Miniscalchi, residenza storica di una famiglia nobile, è stato abitato fino al 1977. Dal 1990 è aperto al pubblico come museo eclettico. La struttura rappresenta un esempio di architettura e arte che permette di esplorare il passato attraverso le sue opere e le storie familiari custodite al suo interno. La visita guidata si svolge in inglese, offrendo un'opportunità di conoscere la storia del palazzo.

Scopri Palazzo Miniscalchi, residenza storica di una nobile famiglia per cinque secoli! Abitato fino al 1977, dal 1990 è un Museo eclettico aperto al pubblico: un vero gioiello architettonico e artistico in cui fare un salto nel passato per scoprire storie familiari, ammirare opere preziose e passeggiare tra le stanze di un antico palazzo. Prenota il tuo posto e vivi una giornata all’insegna della cultura! Discover Miniscalchi Palace, the historic residence of a noble family for five centuries! Inhabited until 1977, since 1990 it has been an eclectic museum open to the public: a true architectural and artistic gem where you can take a step back in time to discover Family histories, admire precious works of art and walk through the rooms of an ancient palace. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Visita guidata a Palazzo Miniscalchi in inglese | Guided tour in english at Miniscalchi Palace Articoli correlati Guided tour in english at Miniscalchi Palace | Visita guidata in ingleseScopri Palazzo Miniscalchi, residenza storica di una nobile famiglia per cinque secoli! Abitato fino al 1977, dal 1990 è un Museo eclettico aperto al... Visita guidata a Palazzo Miniscalchi: da casa a museoUna visita guidata esclusiva che vi condurrà attraverso le sontuose sale di Palazzo Miniscalchi, dimora della famiglia Miniscalchi-Erizzo per cinque...