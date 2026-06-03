Si era messo al volante di un'auto, senza aver tuttavia mai conseguito la patente. E per questo motivo, un cittadino cinese è stato multato dalla polizia provinciale, a Prato. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi lungo la SP8, nei pressi di via Roma: una pattuglia della polizia provinciale ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Prima VS Dopo aver preso la patente

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Non si ferma all'Alt perché "gli urgeva una toilette", ma poi è emerso che guidava senza patente: denunciato e sanzionatoDurante un normale servizio di controllo, la Polizia Municipale di Eboli ha intimato l'alt ad un'auto in transito.

Guidava senza patente l’auto “rubata“Nella serata tra sabato e domenica, durante controlli nei locali della movida a Terni, sono state identificate diverse situazioni di irregolarità.

Temi più discussi: Scontro scuolabus-auto, 14 bambini feriti. Senza patente l'uomo alla guida della vettura; Guidava un'auto senza aver mai preso la patente: sanzionato; Erano in cinque, tutti minorenni, nell’auto guidata da uno di loro, un 16enne, uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco dei carabinieri. Dopo l’impatto dell’auto in fuga contro il guard-rail, un passeggero 17enne è morto, mentre gli altri; Senza patente né assicurazione centra lo scuolabus, 14 bambini feriti.

Calci e pugni ai carabinieri e fuga sui tetti, 44enne arrestato a Taranto. L'uomo era ai domiciliari e guidava un'auto rubata #ANSA x.com

Non riesco a programmare senza una guida per la prima volta reddit

Guidava un'auto risultata rubata senza avere mai conseguito la patente, denunciatoGuidava un'automobile risultata rubata, e senza aver mai conseguito la patente. Nei guai un giovane intercettato dai carabinieri nella notte a Udine, nella zona nord mentre viaggiava con l'auto con a ... rainews.it

Castelfranco, fuggono dai carabinieri e si schiantano: muore un giovane. Il cugino, che guidava senza patente, è graveL’auto, lanciata a forte velocità, è sfrecciata proprio di fronte ad una gazzella dei carabinieri di Castelfranco: ne è nato un inseguimento che ha rischiato di coinvolgere anche altri mezzi. Dopo ... corrieredelveneto.corriere.it