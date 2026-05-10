Non si ferma all' Alt perché gli urgeva una toilette ma poi è emerso che guidava senza patente | denunciato e sanzionato

Durante un normale servizio di controllo, la Polizia Municipale di Eboli ha intimato l'alt ad un'auto in transito. L'automobilista, invece di fermarsi, ha proseguito la marcia, dichiarando di aver bisogno di trovare una toilette. Successivi accertamenti hanno rivelato che il conducente guidava senza patente, portandolo a essere denunciato e sanzionato.

In azione, la Polizia Municipale di Eboli che, durante i controlli, ha intimato l'Alt ad un automobilista, il quale, tuttavia, non si è fermato. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato bloccato dai caschi bianchi: il conducente si sarebbe giustificato spiegando di dover raggiungere con.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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