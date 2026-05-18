Guidava senza patente l’auto rubata

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata tra sabato e domenica, durante controlli nei locali della movida a Terni, sono state identificate diverse situazioni di irregolarità. Tra queste, un veicolo è stato sottoposto a verifica e si è scoperto che era stato rubato. Il conducente, presente al momento del controllo, guidava senza patente e alla guida di un’auto di provenienza illecita. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il veicolo e sono stati avviati gli accertamenti necessari.

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Ancora controlli nella serata tra sabato e domenica nei locali della movida a Terni. In campo personale della polizia di Stato, dell’ Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale che ha effettuato verifiche mirate nel centro cittadino, con particolare attenzione alle zone di Largo Ottaviani, Largo Cianfriglia, via Sant’Alò, via Lanzi, piazza dell’Olmo, Porta Sant’Angelo, via Cavour e piazza Solferino. Alle 21.20, gli operatori hanno sottoposto a controllo in piazza Buozzi un’autovettura Lancia Y condotta da un cittadino italiano residente a Spello, già noto alle forze dell’ordine. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo risultava oggetto di appropriazione indebita denunciata dalla società proprietaria; l’uomo, inoltre, è stato sorpreso alla guida senza patente, poiché ritirata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Fermato senza patente alla guida di un auto rubata: denunciato

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