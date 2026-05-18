Guidava senza patente l’auto rubata

Nella serata tra sabato e domenica, durante controlli nei locali della movida a Terni, sono state identificate diverse situazioni di irregolarità. Tra queste, un veicolo è stato sottoposto a verifica e si è scoperto che era stato rubato. Il conducente, presente al momento del controllo, guidava senza patente e alla guida di un’auto di provenienza illecita. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il veicolo e sono stati avviati gli accertamenti necessari.

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