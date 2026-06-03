Ecco la guida ai film in onda stasera su Sky Cinema e NOW. La programmazione include una varietà di titoli suddivisi per canale, con orari e generi diversi. La serata si apre con un film drammatico alle 20:45, seguito da un thriller alle 22:30. Sono previsti anche commedie e film d’azione, con inizio tra le 21:00 e le 23:15. La lista completa permette di scegliere tra diverse opzioni di intrattenimento.

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Come può uno scoglio riporta in scena la comicità irriverente di Pio e Amedeo, guidati dalla regia di Gennaro Nunziante. La vita ordinata e fin troppo tranquilla di un avvocato timido viene completamente ribaltata dall’ingresso di un personaggio opposto, esuberante e senza filtri, dando vita a un susseguirsi di situazioni sopra le righe che giocano sul contrasto tra caratteri e sul caos imprevedibile delle relazioni. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21.15 (canale 302) Downton Abbey - Il gran finale chiude la celebre saga con eleganza e nostalgia, rendendo omaggio anche a Maggie Smith. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Come può uno scoglio, Mercoledi 3 Giugno 2026

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