Martedì 31 marzo 2026, le piattaforme Sky Cinema e NOW proporranno una serata dedicata a diversi film, tra cui il classico “Jerry Maguire” e il film d’avventura “Uncharted”. Sono previsti vari orari e canali per la trasmissione delle pellicole, che spaziano dai film cult alle novità del momento. La programmazione coprirà tutta la serata, offrendo una vasta scelta agli spettatori.

Serata ricca su Sky Cinema e NOWTutti i titoli in onda con orari e canali, dal cinema cult alle novità. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in scena Jerry Maguire, commedia brillante ambientata nel mondo del football americano con Tom Cruise e Renée Zellweger. Dopo aver perso il lavoro per aver detto troppo, un procuratore sportivo prova a ricostruire la propria carriera partendo da zero, tra ideali ritrovati e relazioni personali. su Digital-News.it Serata ricca su Sky Cinema e NOW Tutti i titoli in onda con orari e canali, dal cinema cult alle novità.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in scena Jerry Maguire, commedia brillante ambientata nel mondo del football americano con Tom Cruise e Renée Zellweger. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Jerry Maguire e Uncharted in tv Martedi 31 Marzo 2026

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