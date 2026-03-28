Guida TV Sky Cinema e NOW | The Equalizer 2 guida la serata Sabato 28 Marzo 2026

Denzel Washington protagonista in una prima serata su Sky Cinema e in streaming su NOW Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) torna l’azione senza compromessi di The Equalizer 2 – Senza perdono, con Denzel Washington ancora nei panni dell’ex agente Robert McCall. Quando una persona a lui cara viene brutalmente uccisa, il suo senso di giustizia si riaccende con una forza implacabile, trascinandolo in una spirale di vendetta costruita su. su Digital-News.it Denzel Washington protagonista in una prima serata su Sky Cinema e in streaming su NOW. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) torna l’azione senza compromessi di The Equalizer 2 – Senza perdono, con Denzel Washington ancora nei panni dell’ex agente Robert McCall. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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