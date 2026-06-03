Guida alle birre d' Italia 2027 5 birrifici premiati nel Novarese e nel Vco

Cinque birrifici situati tra il Novarese e il Vco sono stati inseriti nella Guida alle birre d’Italia 2027 di Slow Food Editore. La pubblicazione, appena diffusa, include queste aziende tra i riconoscimenti assegnati nel settore brassicolo. I birrifici segnalati sono stati selezionati tra numerose realtà italiane e rappresentano una parte del panorama regionale. La guida si concentra sulla qualità delle birre e sulla loro produzione, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione.

Ci sono 5 birrifici tra il Novarese e il Vco tra quelli recentemente svelati nella Guida alle birre d’Italia 2027 di Slow Food Editore. Pubblicata ogni due anni, è curata storicamente da Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni ed è stata presentata ufficialmente a Brescia il 29 maggio all'Auditorium. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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La Guida alle birre dItalia 2027 di Slow Food Editore compie 18 anni

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