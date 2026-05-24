Elezioni comunali 2026 l' affluenza alle urne nel novarese e nel Vco alle 19 di domenica 24 maggio

Alle 19 di domenica 24 maggio, l’affluenza alle urne nel novarese e nel Vco supera il 50 per cento degli aventi diritto. I seggi resteranno aperti fino alle 15 di lunedì 25 maggio. La partecipazione dei cittadini è stata registrata in tempo reale, con variazioni tra diversi comuni della zona. I dati definitivi saranno disponibili dopo la chiusura degli uffici elettorali.

Primo aggiornamento in merito alle elezioni comunali nel novarese e nel Vco. I seggi saranno aperti fino alle 15 di domani, lunedì 25 maggio.Alle 19 di domenica nel novarese ha votato 36,38% della popolazione: a Bogogno il 39,01%, a Garbagna Novarese il 30,72%, a Invorio il 38,93%, a Trecate il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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REFERENDUM, AFFLUENZA NELLA MARCA AL 63,17% | 23/03/2026

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