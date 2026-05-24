Elezioni comunali 2026 l' affluenza alle urne nel novarese e nel Vco alle 12 di domenica 24 maggio

Alle 12 di domenica 24 maggio, l’affluenza alle urne nel novarese e nel Vco è stata comunicata. I seggi resteranno aperti fino alle 15 di lunedì 25 maggio. Non sono stati forniti dati precisi sull’affluenza in questa prima rilevazione. Le operazioni di voto sono in corso e si concluderanno alle 15 di domani.

Primo aggiornamento in merito alle elezioni comunali nel novarese e nel Vco. I seggi saranno aperti fino alle 15 di domani, lunedì 25 maggio.Alle 12 di domenica nel novarese ha votato 16,48% della popolazione: a Bogogno il 18,05%, a Garbagna Novarese il 14,18%, a Invorio il 17,31%, a Trecate il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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REFERENDUM, AFFLUENZA NELLA MARCA AL 63,17% | 23/03/2026

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