La valle più bella del Canton Ticino | tra natura selvaggia e scorci mozzafiato

A poche ore da Milano si trova una valle nel Canton Ticino nota per i suoi paesaggi spettacolari. La zona si caratterizza per il suono continuo del fiume che scorre al suo interno, mentre le pareti di roccia si ergono verticali. I boschi che ricoprono le pendici sono densi e silenziosi, creando un’atmosfera di grande tranquillità. Questo luogo è frequentato da escursionisti di diversi livelli di esperienza che cercano un contatto diretto con la natura.

Esiste a un paio d'ore da Milano una valle capace di sorprendere anche l’escursionista più esperto. Un luogo dove il rumore del fiume accompagna ogni passo, le pareti di roccia si innalzano imponenti e i boschi, fitti e silenziosi, sembrano usciti da una fiaba. È la Valle Bavona, una perla.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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