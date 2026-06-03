Gubbio capitale della polenta | 18 regioni italiane celebrano la regina del cibo povero

Da cibo dei poveri, per combattere contro la fame a simbolo dell’Italia che resiste, si rinnova e si unisce. La polenta, che per secoli ha sfamato generazioni di contadini, si prepara a vivere il suo momento più alto in Umbria grazie al programma del XVII Raduno Nazionale dei Polentari d’Italia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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