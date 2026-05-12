TuttoFood 2026 Milano diventa la capitale europea del cibo del futuro
Da ieri, Milano ospita l’edizione 2026 di TuttoFood, la fiera internazionale dedicata al settore alimentare. L’evento si svolge presso Fiera Milano Rho e vede la partecipazione di aziende e professionisti provenienti da diversi Paesi. La manifestazione non si limita a presentare prodotti, ma affronta temi legati a economia, cultura, salute, tecnologia e tendenze di consumo, trasformando la città in un centro di confronto sul cibo del futuro.
Non è soltanto una fiera alimentare. Con l’apertura di TuttoFood 2026, inaugurata ieri a Fiera Milano Rho, Milano si trasforma in un gigantesco laboratorio internazionale dove il cibo racconta molto più del gusto: parla di economia, identità culturale, salute, tecnologia e nuovi stili di vita. Fino al 14 maggio, tra padiglioni affollati da buyer, chef, produttori e startup provenienti da 80 Paesi, prende forma una fotografia chiarissima del futuro dell’alimentazione europea. E il messaggio che emerge è uno solo: il Made in Italy non è più soltanto tradizione, ma un linguaggio globale in continua trasformazione. Milano punta a diventare hub internazionale dell’agroalimentare.🔗 Leggi su Funweek.it
Notizie correlate
Dall'Austria all'Argentina, dall'Irlanda al Messico: Senigallia diventa capitale europea del commercioSENIGALLIA – Austria, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria.
TuttoFood 2026: le eccellenze del Pollino sbarcano a Milano? Punti chiave Come faranno i prodotti di Rotonda a competere con 80 nazioni? Quali strategie userà il Consorzio per conquistare i 4.
Argomenti più discussi: TuttoFood 2026 al via oggi a Milano: novità e tendenze dal mondo del cibo; Tuttofood 2026, il cibo italiano cambia pelle: a Milano il piano per guidare i mercati mondiali; A Tuttofood 2026 il mondo di Grana Padano diventa un’esperienza; Tuttofood 2026: 10 stand da non mancare.
TUTTOFOOD 2026 Dall'11 al 14 maggio 2026, TUTTOFOOD porta a Fiera Milano Rho il respiro internazionale dell'agroalimentare contemporaneo. Milano diventa il punto di incontro tra mercati, culture gastronomiche e nuove visioni del food & beverage: un o facebook
Saclà torna protagonista a TuttoFood, appuntamento di riferimento per il settore agroalimentare in programma a Milano dall’11 al 14 maggio, con un racconto evoluto della propria identità globale. reddit
TuttoFood 2026, Milano diventa la capitale europea del cibo del futuroNon è soltanto una fiera alimentare. Con l'apertura di TuttoFood 2026, inaugurata ieri a Fiera Milano Rho, Milano si trasforma in un gigantesco ... funweek.it