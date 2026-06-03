Guasto alla condotta idrica parte della città con i rubinetti a secco
Un guasto alla condotta idrica in via Guglielmo Marconi sta causando interruzioni nell’approvvigionamento di acqua in una zona di Marcianise, vicino al confine con Capodrise. La rottura ha reso i rubinetti a secco in alcune abitazioni e attività commerciali. Le autorità stanno intervenendo per riparare il problema, ma non sono stati comunicati tempi di ripristino. La situazione interessa principalmente una parte della città.
Una guasto alla condotta idrica in via Guglielmo Marconi sta compotando gravi disagi alla fornitura d'acqua in una parte di Marcianise, al confine con Capodrise.La società Itl, incaricata della gestione del Servizio idrico integrato ha avviato un intervento urgente di riparazione ma per ancora. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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