Lavori alla condotta idrica rubinetti a secco e scuole chiuse

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di due scuole il 27 aprile 2026, a causa di lavori alla condotta idrica. I lavori sono stati programmati per installare un nuovo misuratore fiscale da parte di Acqua Campania presso un sito situato in via Caduti sul Lavoro. La decisione interessa le strutture scolastiche interessate e si è resa necessaria in conseguenza di queste operazioni.

Il sindaco Stefano Caiazzo ha disposto la chiusura di due plessi scolastici per il 27 aprile 2026.L'ordinanza sindacale è stata disposta in virtù dei lavori di installazione del nuovo misuratore fiscale da parte di Acqua Campania presso il sito di via Caduti sul Lavoro.Non solo quindi la.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Lavori di manutenzione alla rete idrica: rubinetti a secco per due oreSuccessivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua Hera informa che... Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco per 32 ore. Ecco le strade interessateDiverse strade di Maddaloni resteranno senz'acqua a causa di lavori, urgenti e indifferibili, sulle condotte. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lavori del Cadf alla rete idrica: sospensioni previste per giovedì 23 aprile; Completati i lavori alla condotta idrica, ma dopo quasi due settimane senza acqua ci sono ancora la turnazione e le chiusure notturne; Lavori in corso... a Venaria Reale; Lavori sulla rete idrica in Abruzzo, in corso riempimento dei serbatoi. Arzachena, guasto alla condotta idrica: riparazioni in corso, disservizi fino al pomeriggioArzachena. È in corso proprio in queste ore la riparazione urgente sulla condotta idrica in località Monti Tundi/Cala di Volpe. A ... olbia.it Aica, manutenzione rete idriche nell’agrigentino: più di 50 interventi in corsoL’Azienda Idrica Comuni Agrigentini prosegue senza sosta le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti idriche del territorio provinciale. Sono complessivamente più di cinquanta gli ... grandangoloagrigento.it Affidati i lavori per la realizzazione dello svincolo Marana nord sulla strada statale 260 “Picente”. - facebook.com facebook In #A12, 1 km di coda per lavori tra Versilia e Massa in direzione Genova #viabiliTOS x.com