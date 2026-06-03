Al Senato è stato presentato il film TV Rai “Non muoio neanche se mi ammazzano” dedicato a Guareschi. La Russa ha commentato che “ci ha insegnato il rispetto”. Nel film si mostra come Guareschi, giornalista controcorrente, abbia ricevuto una condanna per un fatto considerato oggi banale e non pubblicato da Report. Guareschi non ha fatto appello, sostenendo che la condanna fosse ingiusta.

“ Guareschi era un giornalista decisamente contro corrente. Pensate uno che prende una condanna, per aver fatto una cosa che oggi Report considererebbe banale e non la pubblicherebbe mai, e non fa appello perché dice che è una condanna ingiusta. Che cosa ci insegna Guareschi? Che il rispetto tra le persone travalica le idee. Don Camillo e Don Peppone erano agli antipodi politicamente, ma sotto sotto c’è sempre l’umanità. Vorrei che questa umanità che lui ci ha insegnato vivesse anche oggi”. Parola di Ignazio La Russa nel corso dell’intervento di saluto alla presentazione del film tv Rai “Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano” patrocinata dal Senato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Guareschi, presentato al Senato il film tv Rai “Non muoio neanche se mi ammazzano”. La Russa: “Ci ha insegnato il rispetto”

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