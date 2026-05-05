Il presidente del Senato ha sfidato pubblicamente un giornalista della Rai, chiedendo di essere querelato se avesse avuto il coraggio. La frase è stata pronunciata in risposta a quanto dichiarato dal giornalista, che aveva accusato La Russa di inventare notizie. La tensione tra i due si è intensificata, con ulteriori accuse e confronti pubblici tra le parti.

Nuove tensioni tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e il giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Il confronto, questa volta a distanza, è emerso nel corso di un intervento pubblico collegato alla presentazione di un libro dedicato al caso Garlasco e al tema della fiducia dei cittadini nella giustizia. Nel suo intervento, La Russa ha rivolto critiche dirette al giornalista Rai, mettendo in discussione l’attendibilità di alcune ricostruzioni attribuite al programma. Le accuse del presidente del Senato: “spesso inventa”. Il passaggio centrale dell’intervento riguarda la credibilità delle inchieste firmate da Ranucci. La Russa ha dichiarato che il giornalista “spesso inventa” e ha aggiunto una sfida esplicita: “Se vuole mi quereli”.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Se ha coraggio mi quereli!” La sfida di La Russa al giornalista Rai: “Si inventa le notizie.”

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“Mi quereli!”. La Russa contro il giornalista Rai…Altro… - facebook.com facebook

La Russa semplicemente ignobile. Ignora che la Procura di Roma indaga per sequestro di persona e tortura Israele per attacco in acque internazionali della #globalsumudflotilla. E che i due attivisti detenuti erano su barche italiane. Si comporta come portavo x.com