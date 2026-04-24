Più sicurezza Guardie giurate alla stazione

Nella stazione ferroviaria sono stati rafforzati i controlli e aumentata la presenza di guardie giurate, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza. Le forze dell’ordine sono intervenute nelle ore più sensibili per garantire un presidio più costante e attento. Questa misura mira a prevenire eventuali situazioni di rischio e a garantire un ambiente più protetto per i viaggiatori.

Più controlli, maggiore presenza sul territorio e un presidio rafforzato nelle ore più delicate: la sicurezza alla stazione ferroviaria compie un passo avanti. Nello scalo di Gallarate sono operative due guardie giurate ogni sera fino a mezzanotte, con l’obiettivo di contrastare episodi di degrado e aumentare la percezione di sicurezza tra pendolari e cittadini. Il servizio rientra in un più ampio piano di monitoraggio dell’area, considerata strategica non solo per la mobilità locale ma anche per i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa. La fascia serale rappresenta da tempo uno dei momenti più sensibili, ed è proprio qui che si concentra il rafforzamento della vigilanza, a supporto dell’attività già svolta quotidianamente da Polizia Locale, Polizia Ferroviaria e Forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Più sicurezza. Guardie giurate alla stazione Sicurezza, guardie giurate in aiuto delle polizie: 23 i Comuni del Pavese che hanno aderito finora Notizie correlate "Assalto a portavalori: urgente tutelare la sicurezza delle guardie particolari giurate"BRINDISI - In merito al grave assalto a un mezzo portavalori avvenuto nella giornata di ieri, 9 febbraio2026, la Fisascat Cisl Taranto Brindisi... Sicurezza a Roma, l’Ugl incalza Gualtieri: “Si ostina a ignorare le 7000 guardie giurate sul territorio”Continuano gli allarmi bomba a Roma per il clima di tensione legato al conflitto in Iran. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Più sicurezza. Guardie giurate alla stazione; Guardie giurate in servizio di sera in stazione; Trasporto valori: il Decreto Sicurezza riduce il rischio marciapiede; Ronde di vigilanti giorno e notte a Bolzano: Più sicurezza in centro città. Più sicurezza. Guardie giurate alla stazionePiù controlli, maggiore presenza sul territorio e un presidio rafforzato nelle ore più delicate: la sicurezza alla stazione ... ilgiorno.it Più sicurezza alla stazione di Gallarate: arrivano le guardie giurate seraliNuovi interventi per la sicurezza alla stazione ferroviaria di Gallarate, dove da pochi giorni è stato potenziato il presidio con l’introduzione di due guardie giurate operative nella fascia serale. L ... laprovinciadivarese.it Povero Billy e povero Lewis Sequestrati dalle guardie zoofile e rinchiusi nel canile Muratella di Roma... Lui è Billy, portato via dalla sua casa per finire rinchiuso in una gabbia di canile. Stessa sorte è toccata a Lewis. Li hanno sequestrati per le segnalazioni - facebook.com facebook Il Corpo delle Guardie Rivoluzionaria ha disseminato altre mine nello Stretto di Hormuz questa settimana. Lo riporta Axios citando alcune fonti : ANSA/FAZRY ISMAIL x.com