La Guardia di Finanza di Arezzo e San Giovanni ha condotto controlli sul territorio mirati a contrastare il lavoro nero e a tutelare i marchi dei metalli preziosi. Le operazioni hanno coinvolto diverse attività commerciali e imprese, con verifiche su documentazioni e conformità alle normative. Durante le ispezioni sono stati riscontrati irregolarità in alcune aziende, che hanno portato a sanzioni e sequestri di merce. L’attività si inserisce in una più ampia azione di controllo economico sul territorio.

Arezzo, 03 giugno 2026 – Prosegue l’attività di controllo economico del territorio da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, impegnato nel contrasto al lavoro nero e nella tutela della legalità nei settori produttivi, con particolare attenzione anche al comparto dei metalli preziosi. Dall’inizio dell’anno i Reparti operativi della provincia hanno effettuato 74 interventi ispettivi, dei quali 27 hanno evidenziato irregolarità. Le verifiche hanno riguardato diverse tipologie di attività economiche: dalla ristorazione ai minimarket alimentari, dalle aziende terziste del distretto orafo alle imprese del settore tessile, abbigliamento e pelletteria, fino all’edilizia, agli autolavaggi e ad altre realtà imprenditoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guardia di Finanza di Arezzo e San Giovanni: controlli sul territorio contro il lavoro nero e a tutela dei marchi dei metalli preziosi

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