Nel 2025, la Guardia di Finanza ha rafforzato i controlli contro il lavoro nero, irregolare e il caporalato, portando alla scoperta di numeri significativi. Le operazioni hanno riguardato vari settori, con numerosi deferimenti e sanzioni applicate. Sono stati effettuati controlli su numerose aziende e lavoratori, con particolare attenzione alle zone agricole e alle attività manifatturiere. La lotta alla clandestinità nel mondo del lavoro ha visto un aumento delle verifiche rispetto all'anno precedente.

Nel corso del 2025 la Guardia di Finanza ha intensificato l’azione di contrasto al lavoro nero, al lavoro irregolare e al caporalato, portando alla luce numeri rilevanti nell’ambito delle attività di tutela della legalità economica e dei diritti dei lavoratori. Secondo i dati diffusi dal Corpo, nel 2025 sono stati individuati circa 12.000 lavoratori in nero e 16.000 lavoratori irregolari. Accertata anche l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, collegate a fenomeni di illecita esternalizzazione di manodopera, per circa 980 milioni di euro. Le attività hanno portato alla denuncia di 774 soggetti per reati tributari, di cui 10 arrestati, e all’esecuzione di sequestri per un valore complessivo di 186 milioni di euro. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Guardia di Finanza, lotta a lavoro nero e caporalato: i numeri del 2025

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