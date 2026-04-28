Controlli dei carabinieri contro il lavoro nero scoperta una lavoratrice irregolare in un centro estetico

Durante la mattinata di oggi, i carabinieri di Mascali, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno effettuato controlli in un centro estetico. Durante le verifiche, è stata scoperta una lavoratrice irregolare. I controlli sono stati finalizzati a contrastare il lavoro sommerso e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Nel corso della mattinata odierna, a Mascali, i carabinieri della locale stazione, con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno svolto una serie di controlli mirati al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza nei.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

Lavoro in nero, a Forio controlli a tappeto dei Carabinieri: sanzionati due imprenditoriTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della stazione di Forio, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno individuato due...

Atripalda, controlli dei Carabinieri: denunciato 30enne irregolare e proposta espulsione per un altro stranieroProsegue senza sosta l’azione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Cerca di scappare dal controllo dei carabinieri lanciando loro una bottiglia di vetro: arrestato; Controlli straordinari dei carabinieri nel Vco: otto persone denunciate; Sicurezza e controlli dei carabinieri, due arresti per droga e subbuglio in Ps; Controlli dei carabinieri a Pisa: arresti e denunce.

Pozzuoli e Quarto, controlli dei Carabinieri: denunce, sequestri e interventi contro la devianza giovanileControlli dei Carabinieri tra Pozzuoli e Quarto nel weekend: denunce per aggressioni e armi, droga sequestrata, sanzioni al codice della strada e monitoraggio della movida ... ilgazzettinovesuviano.com

Colleferro, controlli dei Carabinieri nel weekend del 25 aprile: arresti, denunce e patenti ritirateIl ponte del 25 aprile ha portato un’intensificazione dei controlli dei Carabinieri nel territorio di Colleferro e nei comuni vicini. Il bilancio dei servizi straordinari parla di un arresto, due denu ... ilquotidianodellazio.it

Nuove regole per l’assegnazione dei posteggi, controlli più rigidi sui subingressi e sui passaggi di gestione tra operatori, disciplina aggiornata per mercati e fiere, interventi specifici sul commercio itinerante in piazza Umbria Jazz durante le partite di calcio e re facebook

Controlli straordinari della Polizia di Stato a Milano in occasione del Salone del Mobile, con servizi rafforzati nelle aree di Rho Fiera e lungo le principali direttrici del trasporto pubblico. L’attività, finalizzata al contrasto dei reati predatori e alla tutela dei visitatori x.com