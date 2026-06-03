Nel pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia sono stati registrati circa 35.000 accessi negli ultimi mesi. Il presidio serve un’area con oltre 100.000 abitanti e rappresenta uno dei punti di riferimento principali per emergenze e urgenze nella provincia di Arezzo. La struttura è aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette, garantendo assistenza immediata a chi si presenta con problemi di salute. I numeri indicano un flusso costante di pazienti durante tutto l’anno.

Il pronto soccorso dell’ ospedale della Gruccia rappresenta oggi uno dei presìdi sanitari più importanti e strategici della provincia di Arezzo, svolgendo una funzione fondamentale per l’ assistenza in emergenza e urgenza di un bacino di oltre 100.000 abitanti distribuiti tra le province di Arezzo e Firenze. Nel corso del 2025 la struttura ha registrato circa 35mila accessi, un dato che conferma il costante aumento dell’attività registrato negli ultimi anni e il ruolo sempre più centrale dell’ospedale nella rete sanitaria territoriale. L’incremento degli accessi è legato a diversi fattori, tra cui l’invecchiamento della popolazione, la crescente domanda di prestazioni sanitarie e la progressiva riorganizzazione dei servizi ospedalieri nell’area vasta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gruccia ai raggi X: tutti i numeri 35mila accessi al Pronto soccorso

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