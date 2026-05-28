Caldo e accessi al pronto soccorso | la risposta delle Regioni

Notizia in breve

Le prime ondate di caldo intenso hanno portato a un aumento degli accessi ai pronto soccorso, principalmente tra anziani e persone fragili. Le strutture sanitarie segnalano un incremento di ricoveri e visite legate ai problemi causati dal caldo, come disidratazione e colpi di calore. Le Regioni stanno monitorando la situazione e adottano misure per gestire l’afflusso di pazienti. La crescita degli accessi si registra nelle prime fasi di ondate di calore.