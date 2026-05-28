Caldo e accessi al pronto soccorso | la risposta delle Regioni
Le prime ondate di caldo intenso hanno portato a un aumento degli accessi ai pronto soccorso, principalmente tra anziani e persone fragili. Le strutture sanitarie segnalano un incremento di ricoveri e visite legate ai problemi causati dal caldo, come disidratazione e colpi di calore. Le Regioni stanno monitorando la situazione e adottano misure per gestire l’afflusso di pazienti. La crescita degli accessi si registra nelle prime fasi di ondate di calore.
Con le prime ondate di caldo intenso i pronto soccorso iniziano a registrare un incremento degli accessi legati agli effetti del calore, soprattutto tra anziani e persone fragili. Ma per Alessandro Riccardi, presidente della Società italiana della medicina di emergenza-urgenza (Simeu), il nodo principale non riguarda tanto l’emergenza ospedaliera quanto la tenuta dell’ assistenza territoriale e l’organizzazione del lavoro nei mesi estivi. I protocolli delle Regioni per il caldo . “Il ministero della Salute ha fornito delle linee guida finalizzate a creare percorsi specifici per la gestione dell’emergenza caldo”, spiega Riccardi. “Ogni Regione, sulla base di queste indicazioni, ha definito il proprio modus operandi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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