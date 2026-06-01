Il pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia nel Valdarno ha avviato la fase 2 della riorganizzazione. La modifica riguarda la gestione delle emergenze e l’organizzazione interna del reparto. La nuova fase prevede cambiamenti nelle procedure e nella distribuzione delle risorse, senza alterare l’apertura e i servizi di base offerti ai pazienti. Nessuna variazione è stata annunciata per gli orari di funzionamento.

Arezzo, 1 giugno 2026 – . I lavori partiranno il 15 giugno con un finanziamento complessivo di oltre 1 milione di euro Al via il prossimo 15 giugno la seconda fase dei lavori di riorganizzazione del Pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia. L’intervento rappresenta la prosecuzione del percorso già intrapreso – e completato per la fase 1 con l’inaugurazione dei nuovi spazi avvenuta nello scorso mese di agosto - per rendere il reparto più sicuro, efficiente e resiliente. Con questo nuovo intervento, la superficie del reparto sarà... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia del Valdarno: al via la fase 2 della riorganizzazione

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Tour virtuale del Punto nascita dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia del Valdarno

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