Grotte di Pertosa-Auletta | riaprono la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne

Le Grotte di Pertosa-Auletta hanno riaperto la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne dopo interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento. I due ambienti, tra i più suggestivi del complesso, sono tornati accessibili al pubblico. La riapertura riguarda le aree che erano state chiuse per lavori di manutenzione e sicurezza. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di intervento o sui costi sostenuti per il restauro.

Le Grotte di Pertosa-Auletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell’intero complesso speleologico: la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Grotte di Pertosa-Auletta, riaprono la Sala Paradiso e la Sala delle Spugne

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