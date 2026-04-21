La Marcia del Palio Nella sala delle Lupe risuona la nuova incisione

Nella sala delle Lupe si è tenuta una cerimonia in cui è stata presentata una nuova incisione ufficiale della Marcia del Palio. Dopo un momento di quiete, è stata eseguita la marcia, attirando l’attenzione dei presenti. La sala ha accolto con attenzione questa esecuzione, che rappresenta un momento di significato simbolico per la comunità locale. La presentazione si è svolta senza ulteriori interventi o commenti pubblici.

È calato un silenzio religioso, nella sala delle Lupe, quando è risuonata la Marcia del Palio. La nuova incisione, ufficiale, della Marcia del Palio. I cuori hanno iniziato a battere più forte, tutti si sono riconosciuti in quelle note, che da sempre scandiscono le vite dei senesi, le loro emozioni. L’idea di registrare una versione più moderna di "Squilli la fe’" l’ha lanciata l’Associazione Arturo Pratelli, Il Comune e la Banda Città del Palio l’hanno raccolta con entusiasmo. Siena ha ricevuto questo regalo (la registrazione è già disponibile sui canali social del Comune) in un giorno particolare. "Oggi, 20 aprile (ieri ndr), Arturo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Marcia del Palio. Nella sala delle Lupe risuona la nuova incisione Notizie correlate Leggi anche: Palio, Marcia più moderna. C’è la nuova incisione «La più piccola», un divieto che risuona come una nuova censuraArte e politica Il film di Hafsia Herzi premiato a Cannes classificato «vm ai 14 anni», un coming of age di una ragazza musulmana lesbica a Parigi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sarà registrata la nuova Marcia del Palio; La Marcia del Palio. Nella sala delle Lupe risuona la nuova incisione; MARCIA DEL PALIO, PRONTA LA NUOVA REGISTRAZIONE UFFICIALE; Una nuova registrazione per la Marcia del Palio: Un regalo per tutta la città. La Marcia del Palio. Nella sala delle Lupe risuona la nuova incisioneL’idea dell’associazione Arturo Pratelli su spinta di Francesco Barbucci e l’emozionante esecuzione realizzata dalla Banda Città del Palio. lanazione.it La Marcia del Palio, presentata la nuova registrazione ufficialeDopo l’ultima incisione del 1959, la marcia del palio è stata registrata con tecnologie moderne. Presentazione ufficiale il 20 aprile ... sienafree.it Una nuova registrazione per la Marcia del Palio: “Un regalo per tutta la città” Dopo l'ultima versione dal vivo risalente al 1959, l'Associazione Arturo Pratelli rinnova la Marcia del Palio Un regalo speciale per Siena: l'Associazione Arturo Pratelli ha presentato, i - facebook.com facebook MARCIA DEL PALIO, PRONTA LA NUOVA REGISTRAZIONE UFFICIALE x.com