La promessa di Marianna Aprile presentata a Fiuggi | sala piena per i diritti delle donne

La sala Bomboniera del teatro comunale di Fiuggi ha ospitato lunedì pomeriggio la presentazione del libro "La promessa" della giornalista e scrittrice Marianna Aprile. L'evento, promosso dalla consigliera regionale del Lazio Sara Battisti in collaborazione con l'associazione Trovautore Fiuggi e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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