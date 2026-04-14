Grottaglie Pagine di Puglia | Abrescia presenta il giallo Non regalate pastiere a Pasqua
A Grottaglie si svolge il terzo appuntamento della rassegna letteraria “Pagine di Puglia”. L’evento si tiene venerdì 17 aprile alle 18 nella Biblioteca comunale e prevede la presentazione del giallo intitolato “Non regalate pastiere a Pasqua”, scritto dall’autore Abrescia. La manifestazione si inserisce nel ciclo di incontri dedicati alla promozione della letteratura regionale.
Tarantini Time Quotidiano Prosegue a Grottaglie la rassegna letteraria “Pagine di Puglia” con il terzo appuntamento in programma venerdì 17 aprile alle ore 18 nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli. Al centro dell’incontro la presentazione del romanzo giallo “Non regalate pastiere a Pasqua” di Marcello Abrescia, pubblicato da Damster nel 2025. L’iniziativa rientra nella rassegna promossa dal Comune di Grottaglie – Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, in collaborazione con CoopCulture, il Presidio del Libro, scuole e istituzioni del territorio. Il ciclo di incontri, avviato il 27 marzo, proseguirà fino al 12 giugno con sette appuntamenti dedicati ad autori pugliesi o a opere legate al territorio.🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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Prosegue la rassegna letteraria “Pagine di Puglia”! , venerdì 10 aprile, , appuntamento a Grottaglie presso la Biblioteca comunale “G. Pignatelli” con la presentazione del libro di Stefano Gianfreda. Originario di - facebook.com facebook