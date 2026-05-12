Incendio di sterpaglie a Marina di Città Sant' Angelo vigili del fuoco in azione

Nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio, a Marina di Città Sant'Angelo, si è verificato un incendio di sterpaglie in via delle Tamerici. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio, che ha richiesto l’impiego di diverse squadre di soccorso. La causa dell’incendio non è ancora nota.

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