Incendio di sterpaglie a Marina di Città Sant' Angelo vigili del fuoco in azione
Nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio, a Marina di Città Sant'Angelo, si è verificato un incendio di sterpaglie in via delle Tamerici. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio, che ha richiesto l’impiego di diverse squadre di soccorso. La causa dell’incendio non è ancora nota.
Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio a Marina di Città Sant'Angelo, nella zona di via delle Tamerici. A bruciare sarebbero sterpaglie e vegetazione. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco, impegnati con uomini e mezzi nelle operazioni di spegnimento. È stato.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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