Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla Strada Statale 223 vicino allo svincolo per Montorsaio, in direzione sud. Un furgone e un’auto sono rimasti coinvolti nello scontro. Uno dei feriti è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni dei feriti o sulle cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi.

GROSSETO – Incidente stradale oggi pomeriggio, 3 giugno 2026, a Grosseto. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla Strada Statale 223, in prossimità dello svincolo per la località di Montorsaio, in direzione sud, a seguito di uno scontri che ha coinvolto un furgone e un’auto. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone: due occupanti dell’autovettura e il conducente del furgone, tutti affidati alle cure del personale sanitario. L’autista del furgone, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo a seguito dell’urto, è stato estratto dal personale dei Vigili del Fuoco. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Grosseto: scontro fra auto e furgone. Tre feriti, uno estratto dalle lamiere

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