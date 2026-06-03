Grosseto | muore investita mentre attraversa sulle strisce

Da firenzepost.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 93 anni è deceduta oggi a Grosseto dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Sonnino, vicino al comando della polizia municipale. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o condizioni del conducente coinvolto. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma le ferite riportate si sono rivelate letali. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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GROSSETO – Una donna di 93 anni è morta oggi, 3 giugno 2026, a Grosseto essere stata investita in via Sonnino, vicino al comando della polizia municipale. In base ad una prima ricostruzione, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da una vettura che stava arrivando da piazza Lamarmora. L’impatto è stato violentissimo, l’anziana è stata sbalzata in avanti di alcune decine di metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 allertati dai passanti. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. L’anziana è morta subito dopo il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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