Investita mentre attraversa sulle strisce pedonali Filomena Rinella muore dopo un mese di ricovero

Filomena Rinella, 48 anni, è deceduta dopo un mese di ricovero a seguito di un incidente avvenuto il 16 febbraio a Barletta. La donna era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali e le sue condizioni si erano aggravate nel corso delle settimane successive. La notizia della sua morte è stata confermata nelle ultime ore.

Non ce l'ha fatta Filomena Rinella, la 48enne investita il 16 febbraio scorso a Barletta mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ricoverata ad Andria, era arrivata in ospedale in coma e con ferite craniche gravi. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Investita mentre attraversa sulle strisce: 85enne in ospedaleIncidente stradale a Borgonovo nella mattinata di lunedì 23 febbraio di fronte al centro commerciale Coop. Ragazza 22enne travolta dall'autobus mentre attraversa sulle strisce pedonali: è gravissimaPADOVA - Grave incidente nella mattinata di martedì 24 marzo in via Gozzi a Padova, dove una 22enne veneziana è stata investita da un autobus. Aggiornamenti e notizie su Filomena Rinella BARLETTA DONNA Barletta: è morta la donna investita sulle strisce pedonaliÈ morta Filomena Rinella, 48 anni, vittima dell’incidente avvenuto lo scorso 16 febbraio in via Regina Margherita a Barletta ... statoquotidiano.it Investita sulle strisce pedonali a Barletta, muore dopo 40 giorniL'episodio avvenne il 16 febbraio vicino al lungomare cittadino. L'uomo alla guida dell'auto si fermò e allertò i soccorsi ... rainews.it