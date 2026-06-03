Una donna di 93 anni è deceduta in ospedale dopo essere stata investita da un’auto in via Sonnino a Grosseto. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mentre l’anziana attraversava probabilmente sulle strisce pedonali. Le ferite riportate sono state giudicate troppo gravi dai medici. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Grosseto, 3 giugno 2026 – Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Non ce l’ha fatta l ’anziana di 93 anni investita in via Sonnino nella tarda mattinata di oggi, 3 giugno, pare mentre stava attraversando sulle strisce, ma la ricostruzione dell’esatta dinamica è ancora in corso. Elsa Guerrini, classe 1933, originaria di Roccalbegna è morta poco dopo il ricovero all’ospedale Misericordia. I medici hanno tentato il tutto per tutto, ma le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi per una donna di quell’età. Alla guida dell’auto che l’ha investita c’era un uomo, anche lui anziano che, per cause ancora da accertare, non si sarebbe accorto della presenza della donna che in quel momento stava attraversando sulle strisce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grosseto, 93enne travolta da un’auto. Investita in via Sonnino, è morta in ospedale

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