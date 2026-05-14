Investita da un Tir a marzo a Palermo Maria D’Amico è morta in ospedale
Maria D’Amico, 42 anni, è deceduta ieri in ospedale dopo essere stata investita da un tir il 21 marzo scorso in via Pitrè a Palermo. La donna era stata urtata mentre attraversava la strada e dopo l’incidente era rimasta in ospedale in condizioni gravi fino al suo decesso. La notizia della morte è stata confermata dalle fonti ufficiali dell’ospedale. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità e accertamenti sulla dinamica dell’incidente.
E’ morta ieri in ospedale Maria D’Amico 42 anni la donna investita il 21 marzo scorso in via Pitrè a Palermo da un tir mentre attraversava la strada. Alla guida del mezzo pesante un autotrasportare di 49 anni originario del Catanese. La salma sarà trasferita all’istituto di medicina legale de Policlinico in attesa dell’autopsia che sarà disposta dalla Procura. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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È morta in ospedale Maria D’Amico 42 anni la donna investita il 21 marzo scorso in via Pitrè a Palermo da un tir x.com
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