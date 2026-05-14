Investita da un Tir a marzo a Palermo Maria D’Amico è morta in ospedale

Maria D’Amico, 42 anni, è deceduta ieri in ospedale dopo essere stata investita da un tir il 21 marzo scorso in via Pitrè a Palermo. La donna era stata urtata mentre attraversava la strada e dopo l’incidente era rimasta in ospedale in condizioni gravi fino al suo decesso. La notizia della morte è stata confermata dalle fonti ufficiali dell’ospedale. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità e accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

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