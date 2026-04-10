Investita dopo una caduta Ciclista scivola sull’asfalto e viene travolta da un’auto

Una ciclista è rimasta vittima di un incidente stradale mentre pedalava lungo una strada cittadina. Dopo essere scivolata sull’asfalto, è stata investita da un veicolo che transitava in zona. La donna è stata portata in ospedale, ma è deceduta poco dopo. L’incidente si è verificato a breve distanza dalla sua abitazione. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Morta a due passi da casa. Vittima di una tragica carambola. Prima la caduta dalla bici, poi l’investimento letale di un’auto. Così è morta ieri mattina Carmina Spagnolo, che lo scorso 24 febbraio aveva compiuto 79 anni, travolta dall’Audi A3 guidata da un quarantatreenne. Stando a una prima ricostruzione della polizia locale, l’anziana, che abitava nella zona, ha attraversato via Pisanello in sella alla sua bicicletta qualche minuto prima delle 9, proveniente dalla via privata Poggibonsi: quando è arrivata sul marciapiedi lato civici pari, è rovinata a terra, non si sa se per un improvviso malore o dopo aver perso l’equilibro. L’automobilista se l’è trovata davanti e non è riuscito a evitare l’impatto: la pensionata è stata colpita dallo pneumatico posteriore sinistro della A3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investita dopo una caduta. Ciclista scivola sull’asfalto e viene travolta da un’auto Investita mentre passeggia in bici, 36enne viene travolta da un’auto: la tragedia a Los AngelesPasseggiava in bici con la famiglia quando si è verificata la tragedia che ha sconvolto Los Angeles. Rovinosa caduta in bici, giovane ciclista 'vola' sull'asfalto: portata in ospedaleRovinosa caduta in bicicletta a Monterotondo, frazione di Passirano immersa tra i vigneti della Franciacorta. Argomenti più discussi: Investita dopo una caduta. Ciclista scivola sull’asfalto e viene travolta da un’auto; Milù investita da un’auto: abbandonata a terra agonizzante, una maestra la salva; Muore in moto sulla A4. Grave la donna investita; Dennis contro i media dopo la morte della moglie: Volevano farmi sembrare il marito violento. Tragedia nei pressi di Balestrate: la vittima investita sulla corsia di sorpasso dopo l’incidente - facebook.com facebook Raffica di incidenti. Donna investita da auto pirata, centauro in ospedale dopo lo schianto x.com