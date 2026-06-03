Green Walking Caiatia | a Caiazzo l' Asl ' educa' alla salute gli alunni dell' istituto comprensivo Caiatino

Notizia in breve

L’Asl di Caserta ha avviato un progetto di educazione alla salute nelle scuole, coinvolgendo gli studenti dell’istituto comprensivo locale. Nell’ambito del programma dedicato alla promozione di salute, ambiente e sicurezza stradale per l’anno scolastico 20252026, sono state organizzate attività di sensibilizzazione e formazione per i bambini. L'iniziativa si inserisce in un piano più ampio di interventi scolastici per promuovere stili di vita sani e consapevoli tra i giovani.