Green Walking Caiatia | a Caiazzo l' Asl ' educa' alla salute gli alunni dell' istituto comprensivo Caiatino
L’Asl di Caserta ha avviato un progetto di educazione alla salute nelle scuole, coinvolgendo gli studenti dell’istituto comprensivo locale. Nell’ambito del programma dedicato alla promozione di salute, ambiente e sicurezza stradale per l’anno scolastico 20252026, sono state organizzate attività di sensibilizzazione e formazione per i bambini. L'iniziativa si inserisce in un piano più ampio di interventi scolastici per promuovere stili di vita sani e consapevoli tra i giovani.
L’Asl di Caserta, nell'ambito dei progetti di Educazione alla Salute per l'anno scolastico 20252026, con particolare riferimento al programma PP01- Scuole che promuovono salute: "Salute, Ambiente, Sostenibilità e Sicurezza Stradale" - in collaborazione con l’I.C. “A.A. Caiatino”, il Comune di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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