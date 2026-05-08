La memoria che educa | Fiammetta e Manfredi Borsellino accolti dall’abbraccio degli alunni dell' istituto Salgari-Cesareo

Il 8 maggio, l'istituto Comprensivo Salgari-Cesareo ha ospitato Fiammetta e Manfredi Borsellino, figli del giudice Paolo Borsellino, in una giornata che ha coinvolto studenti, docenti e famiglie. La visita si è svolta all’interno della scuola, dove i due hanno incontrato i presenti e sono stati accolti con un abbraccio da parte degli alunni. L’evento ha rappresentato un momento di grande partecipazione per la comunità scolastica.

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Una giornata destinata a restare nel cuore di studenti, docenti e famiglie. Oggi (8 maggio) L'istituto Comprensivo Salgari-Cesareo ha vissuto uno dei momenti più intensi e significativi della propria storia educativa, accogliendo Fiammetta e Manfredi Borsellino, figli del giudice Paolo Borsellino.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Fiammetta Borsellino al Liceo Volta: la memoria che sfida la mafia? Cosa scoprirai Come può la testimonianza di Fiammetta Borsellino cambiare la scuola foggiana? Quali azioni concrete possono i giovani intraprendere... "Le idee restano", all'Ics Cesareo Salgari la legalità si fa memoria vivaGiovedì 30 aprile l'Ics Cesareo Salgari di Palermo, plesso Cesareo (scuola secondaria di primo grado), ha vissuto una giornata di straordinaria... Aggiornamenti e contenuti dedicati Borsellino: Manfredi in Giardino Memoria(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Il figlio di Paolo Borsellino, Manfredi, ha visitato stamane il Giardino della Memoria di Ciaculli, e ha reso omaggio alle vittime della strage di Palermo del 19 luglio 1992 ... lagazzettadelmezzogiorno.it Borsellino: il figlio, mio padre è stato lasciato soloManfredi Borsellino, figlio del giudice ucciso dalla mafia in via D'Amelio insieme alla sua scorta 33 anni fa a Palermo, ha visitato il murale dedicato al magistrato realizzato da Andrea Buglisi a ... ansa.it