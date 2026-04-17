Segnalato dalla ASL di Latina un caso sospetto di scabbia in un alunno dell’Istituto Comprensivo Roccagorga Maenza

Una segnalazione della Asl di Latina ha segnalato un caso sospetto di scabbia presso un alunno dell’Istituto Comprensivo Roccagorga Maenza. La comunicazione è arrivata al Comune di Maenza e riguarda un giovane studente frequentante l’istituto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso, né sono stati riferiti eventuali provvedimenti adottati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un caso sospetto di scabbia che riguarda un frequentante dell’ Istituto Comprensivo Roccagorga Maenza è stato comunicato al Comune di Maenza dalla Asl. A renderlo noto è stato il sindaco Loreto Polidoro, che ha spiegato come l’amministrazione sia stata informata ufficialmente dall’Azienda sanitaria e abbia già avviato tutte le interlocuzioni necessarie per seguire l’evoluzione della situazione. Le indicazioni della Asl e l’opuscolo sul sito del Comune. Nella comunicazione ricevuta, la Asl ha indicato le misure utili da adottare. Lo stesso sindaco ha annunciato che a breve sarà pubblicato sul sito del Comune un opuscolo informativo trasmesso dall’Azienda sanitaria, con le indicazioni rivolte alla cittadinanza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Segnalato dalla ASL di Latina un caso sospetto di scabbia in un alunno dell’Istituto Comprensivo Roccagorga Maenza Notizie correlate Confermato un caso di scabbia in una scuola di MaenzaA Maenza un caso di scabbia registrato all'istituto comprensivo Roccagorga-Maenza. Leggi anche: Giro sospetto di spaccio segnalato dalla app YouPol: i poliziotti sorprendono due pusher al Gionchetto Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Scabbia a Maenza, un caso confermato: la ASL comunica le misure di contenimento; Le indicazioni fornite dalla ASL.