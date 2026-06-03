La manifestazione Green Day Roseto in Trekking si sta consolidando come evento annuale, attirando sempre più partecipanti. La camminata si svolge tra paesaggi naturali, tradizioni locali e territori da scoprire. L'edizione di quest'anno ha registrato un aumento di iscrizioni rispetto alle precedenti, con percorsi che attraversano zone rurali e aree protette. L’evento si conferma come un momento di valorizzazione del territorio e di coinvolgimento della comunità.

<< Dai Monti Dauni ai laboratori esperienziali per bambini, l'edizione 2026 conferma Roseto Valfortore come punto di riferimento per gli amanti dell'escursionismo e dell'autenticità >> Quella del 2 giugno è stata una giornata straordinaria per Roseto Valfortore, che ha accolto decine di escursionisti, famiglie e appassionati della natura in occasione del Green Day Roseto in Trekking. Anche l'edizione 2026 ha registrato una partecipazione significativa, con visitatori arrivati da diverse località della Puglia, tra cui Conversano e Monopoli, oltre a numerosi partecipanti provenienti dalla provincia di Foggia. Un risultato che conferma la capacità di Roseto Valfortore di attrarre un turismo attento all'ambiente, alle tradizioni e alla qualità delle esperienze proposte. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Green Day Roseto in Trekking: un successo che cresce anno dopo anno tra natura, tradizioni e scoperta del territorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Green Day – Roseto in Trekking: natura, gusto e tradizioni nel cuore dei Monti DauniIl 2 giugno si svolge l’evento Green Day – Roseto in Trekking, che combina escursioni nella natura, degustazioni di prodotti locali e tradizioni dei...

Roseto Valfortore presenta “Estate 2026”: quattro mesi di eventi tra tradizioni, musica, trekking e sapori dei Monti DauniA Roseto Valfortore si sta preparando l’estate con il programma “Estate 2026”, che prevede quattro mesi di iniziative.

Temi più discussi: Parco Nord Milano in primo piano: la puntata di Dentro e Fuori dal; 10 itinerari nella natura da esplorare in primavera a un'ora da Grosseto; Roseto Valfortore, torna il Green Day: trekking, sapori e natura tra i sentieri dei Monti Dauni; Green Day – Roseto in Trekking: natura, gusto e tradizioni nel cuore dei Monti Dauni.

Roseto Valfortore, torna il Green Day: trekking, sapori e natura tra i sentieri dei Monti Dauni x.com

Green Day – Roseto in Trekking: natura, gusto e tradizioni nel cuore dei Monti DauniGreen Day - Roseto in Trekking: natura, gusto e tradizioni nel cuore dei Monti Dauni<< Il 2 giugno 2026 torna a Roseto Valfortore la quarta ... ilsipontino.net

Roseto Valfortore, torna il Green Day: trekking, sapori e natura tra i sentieri dei Monti DauniRoseto Valfortore si prepara ad accogliere la quarta edizione di Green Day – Roseto in Trekking, l’evento dedicato agli amanti ... immediato.net