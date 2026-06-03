Green Day Roseto in Trekking | un successo che cresce anno dopo anno tra natura tradizioni e scoperta del territorio

Da ilsipontino.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La manifestazione Green Day Roseto in Trekking si sta consolidando come evento annuale, attirando sempre più partecipanti. La camminata si svolge tra paesaggi naturali, tradizioni locali e territori da scoprire. L'edizione di quest'anno ha registrato un aumento di iscrizioni rispetto alle precedenti, con percorsi che attraversano zone rurali e aree protette. L’evento si conferma come un momento di valorizzazione del territorio e di coinvolgimento della comunità.

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