Il 2 giugno si svolge l’evento Green Day – Roseto in Trekking, che combina escursioni nella natura, degustazioni di prodotti locali e tradizioni dei Monti Dauni. L’iniziativa prevede camminate guidate attraverso i paesaggi della zona, con soste in punti di ristoro tipici. L’obiettivo è promuovere il territorio attraverso un’esperienza all’aperto, coinvolgendo partecipanti di tutte le età. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione delle comunità rurali.

La giornata prenderà il via alle ore 8:00 con le iscrizioni presso l’Info Point, sito in Via Donatelli, e una ricca colazione di benvenuto. Alle ore 9:00 partirà ufficialmente il trekking che condurrà i partecipanti lungo un percorso immerso nei paesaggi verdi del territorio. Alle ore 10:00 è prevista una sosta presso il Villaggio Primavera, dove sarà possibile degustare pane olio e pomodoro e pane olio e zucchero, in un momento dedicato ai sapori semplici della tradizione contadina. Alle 10:30 il gruppo ripartirà alla scoperta di Monte Stillo, a quota 1010 metri, con una pausa rigenerante ai piedi del monte accompagnata da frutta fresca e spremute. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Green Day – Roseto in Trekking: natura, gusto e tradizioni nel cuore dei Monti Dauni

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