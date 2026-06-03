Grazie a Paolini per i lavori sulla viabilità

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Giuseppe Paolini per il lavoro svolto in questi anni alla guida della Provincia. Ha interpretato il proprio ruolo con spirito di servizio, equilibrio istituzionale e grande attenzione alle esigenze dei Comuni". Con queste parole il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha voluto ringraziare il presidente Paolini per gli anni di impegno a capo della Provincia di Pesaro e Urbino. "Tra gli interventi che desidero ricordare c’è il grande lavoro svolto sulla viabilità provinciale e, in particolare, lungo la Strada Panoramica del San Bartolo su 9 punti in corrispondenza di aree in cui c’erano frane per garantire la sicurezza degli utenti – ha sottolineato il sindaco –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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