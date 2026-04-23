I lavori di sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti delle strade provinciali sono cominciati ieri mattina nel territorio di Foglianise. Le opere riguardano interventi di manutenzione su specifiche sezioni delle strade, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità. Le attività si svolgono durante le ore diurne e prevedono l’utilizzo di macchinari e materiali per garantire l’efficacia degli interventi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono iniziati ieri mattina i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti delle strade provinciali presenti sul nostro territorio. Gli interventi riguardano la SP 154 (nelle frazioni Utile, Giovanni Viglione e Palmenta ) e la SP 109 (fino al confine con il Comune di Vitulano) per circa due chilometri complessivi, con rifacimento del piano stradale e nuova asfaltatura. Si tratta di lavori attesi, frutto di un impegno costante dell’Amministrazione comunale che, in questi mesi, ha più volte rappresentato alla Provincia le criticità della rete viaria e l’urgenza di intervenire. “ Siamo consapevoli – ha commentato il sindaco Mastrocinque – dei disagi vissuti da cittadini e automobilisti e l’avvio di questi lavori rappresenta una risposta concreta a problematiche segnalate da tempo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Foglianise, avviati i lavori sulla viabilità provinciale

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