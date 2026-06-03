grazia nicole minetti la procura generale di milano conferma il parere positivo

La Procura generale di Milano ha confermato che le procedure per la richiesta di grazia nei confronti di Nicole Minetti sono state svolte correttamente.

La Procura generale di Milano ha confermato che le procedure seguite per richiedere la grazia per Nicole Minetti erano corrette. Un’inchiesta del Fatto Quotidiano aveva messo in dubbio la regolarità della domanda, portando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiedere un’ulteriore indagine a riguardo. Secondo la procura, però, i dubbi che il quotidiano avrebbe indicato sarebbero basati su “ fatti che non corrispondono al vero ” o che non trovano conferme. Minetti ha chiesto la grazia per potersi prendere cura del figlio adottivo, ancora minorenne. La Procura ha confermato che la grazia a Nicole Minetti è regolare. La revisione della grazia a Nicole Minetti non aveva precedenti nella giurisdizione italiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Nicole Minetti, pg di Milano conferma parere positivo sulla grazia

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